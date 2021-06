A Milli Takım ’da Cengiz Ünder, AA'ya konuştu. Leicester City formasıyla geçirdiği sezonu değerlendiren milli oyuncu, ''Cengiz Ünder’i Avrupa Şampiyonası’nda tekrar Türk halkına ve dünyaya izleteceğimden emin olabilirsiniz.'' dedi ve ekledi:

'Oyuna girmek için hocamın gözüne bakıyordum'

"İngiltere’de oynamak hayalim her zaman vardı. Bunu Leicester City ile gerçekleştirmiş oldum. Sezona çok iyi başlamıştım, sonradan bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Uzun zaman süre alamadım. Her zaman oynamak isteyen oyuncuyum. Oynamadığım zaman üzgün oluyorum, her zaman sahada olmak istiyorum. Sonradan oyuna girmek için kendimi hazır tutuyordum. İngiltere o kadar soğuktu ki oyuna girmek için ısındığımda montumu giymiyordum. Oyuna girmek için hocamın gözüne bakıyordum. Bunu sürekli yaşadım. Üçüncü değişiklikte de oyuna girmediğimde çok üzülmüştüm. Ama ben her zaman Cengiz Ünder’im. Sahaya çıktığımda ne iyisini yaparım. Roma’da, milli takımda bunu göstermiş oldum. Cengiz Ünder’i Avrupa Şampiyonası’nda tekrar Türk halkına ve dünyaya izleteceğimden emin olabilirsiniz."

'Biraz daha çalışmam gerektiğini söyledi'

Süre almadığı dönemlerde Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers ile konuştuğuna dikkati çeken Cengiz, "Hocayla oynamak için ne yapabilirim diye konuştuğum dönem oldu. Hocayla sorunum yoktu, onu seviyordum. Hala seviyorum ve kendisine teşekkür ettim. O da bana güzel bir mesaj yazdı. Biraz daha çalışmam gerektiğini söyledi. Ben her zaman ekstra antrenman yaptım. Ayrıca 3-5-2 ile sistem değişikliğine gitti. Bu benim açımdan kötü oldu. O mevkide bir oyuncu yoktu. Süre almak zordu." değerlendirmesinde bulundu.

'Önümüze bakmamız gerekiyor'

Takımının kaybettiği maçlarda da sonradan oyuna girmeyi çok istediğini belirten Cengiz, "Sonradan oyuna girip kaybettiğimiz maçlarda oyunu çevirmeyi çok istiyordum, o da olmadı. Böyle bir dönem yaşadım, önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri Mourinho ile çalışmaktı"

Kulübü Roma ile 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Cengiz, "Ne olacağını bilmiyorum. Şu anki hedefim transfer süreci değil, Avrupa Şampiyonası olacak. Yüzde yüz hazır olduğumu hissediyorum. Hazırlık maçlarında oynadım ve bir gol attım. Bu moralim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Roma’nın yeni teknik direktörünün Jose Mourinho’nun olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, şunları söyledi:

"Çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri Mourinho ile çalışmaktı. Hangi Türk oyuncuya sorsanız herkes onunla çalışmak isterdi, ben de istiyordum. Umarım Avrupa Şampiyonası hepimiz için iyi geçer. Şu an Avrupa Şampiyonası’na odaklandım. Bunları sonra konuşuruz."