Cengiz Ünder 1997 yılında Balıkesir doğumlu bir futbolcudur. Yurtdışında ve yurtiçinde forma giyen genç oyuncu en son Leicester City takımına transfer olmuştur. 19 yaşında Milli Takım 'da forma giyen futbolcu, A Milli Takım forması giymektedir.

Cengiz Ünder nereli?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997, Balıkesir'de doğmuştur. Orta saha pozisyonunda misyon alan Cengiz Ünder, 2018 senesinde Medipol Başakşehir'den, Serie A'nın ehemmiyetli takımlarından Roma'ya geçmiştir. Cengiz Ünder ayrıca Türkiye A Ulusal Ekip formasını da giymektedir.

Cengiz Ünder kaç yaşında?

Cengiz Ünder, 1997 yılında doğmuştur. Futbolcu 23 yaşındadır ve 1,73 boyundadır.

Cengiz Ünder hangi takımlarda oynadı?

Cengiz Ünder futbol kariyerine Bucaspor içerisinde başlamıştır. 2013 ile 2014 yılları arasında ise Gümüşordu’da alt yapıda oynamıştır. Profesyonel kariyerine ise 2014 ile 2016 yılları arasında Altınordu takımı içerisinde başlamıştır. Daha sonra ise futbolcunun bulunduğu takımlar şu şekildedir;

2016 ile 2017 yılları arasında İstanbul Başakşehir takımı içerisinde oynamıştır.

2017 yılında ise futbolcu Roma takımına geçiş yapmıştır.

2020 yılında ise kiralık olarak Leicester City takımı içerisinde yer almıştır.

Cengiz Ünder 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Cengiz Ünder şu sıralar Leicester City takımında kiralık olarak forma giyiyor. Milli oyuncunun maaşına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Cengiz Ünder kimdir?

14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de hayata gelen Cengiz Ünder, futbol kariyerinde kanaat bölümünde giyen Türk millî futbolcudur. Cengiz Ünder, 2007 ile 2013 yılları içerisinde Bucaspor yüksekokulunda forma giymiştir. 2013 senesinde yine yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 senesine kadar Gümüşordu ismi verilen ekipte forma giydikten sonra 2014 senesinde A ekibe alındı.

İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24.09.2014'de Menemen Belediyespor maçına çıktı ve maçta 80 dakika oynadı 2016-2017 sezonu transfer yarıyılında 700 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 senelik kontrat imza atacak Serie A takımlarında Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer fiyatının %30'unu aldı.

Cengiz Ünder hangi takımlarda oynamıştır?

20.09.2020 tarihinde Roma takımından kiralık olarak Leicester City'ye futbolcu olarak geçiş yapmıştır. Leicester City ile ilk maçına 4 Ekim 2020'de ligde oynanan West Ham United maçıyla çıktı.

Cengiz Ünder'in Milli Takım kariyeri

Cengiz Ünder, millî forma ile ilk maçında 17 yaşında oynadı. Futbolcu toplamda 6 maçta oynadı ve forma giydi. İlk golünü ise Makedonya maçında attı. Futbolcu 19 yaş altı Futbol maçında forma giydi.

Futbolcu ilk golünü Makedonya'ya karşı atmıştır. U-19'a geçtiğinde Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası. İlk golünü Gürcistan'a karşı kaydoldu. İki maç ardından Ukranya'ya karşı oynanan ve 4 gol atılarak kazanılan maçta bir tane gol, bir tane asistlik performans gösterdi ve maçın kilit adlarından bir tanesi oldu. Bir maç sonra İsviçre takımının sahasında iki gol birden atarak büyük bir başarı gösterdi. Türkiye U-19 bu maçta 1-4 galip geldi. Bir sonraki maçta İsrail U-19'u 1-0 yendikleri maçta tek golün asistini yaptı.

U-19'da toplam 12 maç forma giydi, 1024 dakika vakit aldı. 6 gol atıp 3 asist yaptı. U-21'e geçti, 3 maç forma bahtı buldu. 258 dakika vakit aldı gol veya asist yapamadı. Türkiye millî futbol ekibine ilk defa 19 yaşında çağrıldı. İlk defa Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika vakit aldı. İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık maçında attı. Dünya Kupası eleme maçı içerisinde ise Cengiz Ünder bir gol atarak büyük bir fark yarattı.