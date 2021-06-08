Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımda her gün bir veya birkaç futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Bugün kameraların karşısına Roma'da forma giyen genç yıldız Cengiz Ünder geçti.

Cengiz, turnuvaya dair görüşlerini, takım içerisinde dostluğu, Leicester'daki sezonu ve geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Cengiz Ünder'in öne çıkan açıklamaları:

İtalya maçını kazanarak iyi başlamak ve öyle devam etmek istiyoruz. Şenol Hocamız bizi maçlara çok iyi bir şekilde hazırlıyor. O geldiğinden beri çok iyi giden bir performansımız var.

Bizim en büyük hayalimiz finale kadar gidebilmek. Çok güçlü takımara karşı oynadık ve hepsini yendik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Fransa dünya şampiyonu olarak geldi. Onları yendik. İtalya’yı da yenebilecek güçteyiz. İyi başlarsak iyi gideriz. Çok iyi başlamak istiyoruz. Elimizden gelenin 10 katını, 100 katını yapmaya hazırız. Bu maça yüzde 100 hazırız.

Bizim güçlü bir takım olduğumuzu dünya biliyor. Roma'daki takım arkadaşlarımla konuştum. Herkes bu maçı bekliyor. Alessandro Florenzi ile konuştuk, sevdiğim bir arkadaşım. Bakalım, ne olacağını göreceğiz. Kimse, kimseden çekinmiyor.

Premier Lig'de oynamak benim hayalimdi. Oynamadığım zaman kendimi üzgün hissediyorum. Oyuna girmek için hocanın gözünün içine bakıyordum. Oynayamadığım dönemler benim için çok zordu.

Yedek kaldığım maçlarda her an oyuna girecekmişim gibi montumu bile giymiyordum. Hocam biraz daha çalışmam gerektiğini söylüyordu. Ama ben Cengiz Ünder'im. EURO 2020'de de Cengiz Ünder gibi oynayacağım.

Roma ile 2 yıl daha sözleşmem var. Ne olacağını bilmiyorum. Transferi düşünmüyorum. Sadece EURO 2020'yi düşünüyorum. Kendimi yüzde 100 hazır hissediyorum.

Çağlar çok hırslı bir futbolcu. Arada böyle antrenmanlarda ekstra hareketler de yapıyor. İleri çıktığı zaman kafa golü de atabilecek bir oyuncu. Umarım şampiyonada da çıktığı zaman atar.

Mourinho ile tüm Türk gencine sorsanız çalışmak istediğini söyler. Ben de tabii ki çalışmak istiyorum.