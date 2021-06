Milli oyuncu Cengiz Ünder, TRT Spor ekranlarında Euro 2020 ile birlikte İtalya maçını, geride kalan sezonu ve Mourinho'nun teknik direktörü olduğu Roma takımındaki geleceği hakkında konuştu.

'Roma Stadı'nda İtalya ile açılış maçının olması heyecan verici'

Cengiz Ünder, İtalya maçının Roma formasıyla defalarca çıktığı Olimpiyat Stadı'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine "Buranın kalbimde ayrı yeri olacak. Avrupa'ya açıldığım ilk kulüp Roma olmuştu. Bunun için mutluyum. Roma Stadı'nda İtalya ile açılış maçının olması heyecan verici. 1,5 yıldır bu maçın oynanmasını bekliyorum, çok heyecanlıyım." dedi.

Kulübü Roma'nın stadında tekrar oynayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Cengiz, "Gün sayıyorum. Bir an önce o sahaya çıkmanın mutluluğunu yaşamak, tekrar milli takım formasıyla gurur yaşamak istiyorum. Umarım güzel maç olur. Umarım tüm Türkiye'ye güzel bir takım izletiriz." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım olarak güçlü bir kadroya sahip olduklarını herkesin bildiğini kaydeden Cengiz, "Güçlü takımları yendik, herkesi yenebilecek güçteyiz. Geçen sene konuştuğumuzda takım olarak hepimiz bu maçı bekliyorduk, zor maç olacağını biliyorduk. Kimse kimseden çekinmiyor. Günü geldiğinde ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

'Fransa'yı yendik, İtalya'yı da yenebiliriz'

"Fransa da Konya'ya dünya şampiyonu olarak geldi ama onları 2-0 yenmiştik. İtalya'yı da yenecek güce sahibiz. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Açılış maçı oynayacağız, iyi başlarsak iyi gidecek. Elimizden gelenin 10, 100 katını yapmaya hazırız. Ben takımıma onlar bana inanıyor. Hocamız, herkes birbirine çok güveniyor. Maça yüzde yüz hazırız. Hepimiz 1,5 yıldır bu maçı bekliyoruz."

"En özel anlarım milli takımda gol attığım anlardır"

Leicester City'de geçen sezonu kiralık olarak geçiren Cengiz, yaklaşık 6 ay forma giyemediğini hatırlatarak, "İyi giden bir sürecim olmadı. Sahaya çıktığımda her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Maçların hepsinde çok iyi oynadım. Milli takımda çok iyi giden bir performansım var. Sahaya çıktığımda gol atıyor ve attırıyorum. En özel anlarım milli takımda gol attığım ve attırdığım anlardır. Çocukluk hayalim milli takımdı. Burada olmaktan gurur duyuyorum, ailem de gurur duyuyor. Her zaman çok iyi futbol sergiliyorum. Bunu herkese gösteriyorum. 6 aylık dönemde oynamadım, bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ben Cengiz Ünder'im, her zaman milli takım için elimden gelenin en iyisini yaparım. Bunu herkes biliyor, başka da bir şey söylemeye gerek yok." diye konuştu.

İtalya'yı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile konuştuklarını anlatan Cengiz, "Zaten sürekli analizlerimizi yapıyoruz. Şenol hocamız da bize anlatıyor. Arkadaşlarla sürekli bu maçtan bahsediyoruz. İtalya'nın uzun süreli yenilmezliği var. Her zamanki gibi yüreğini ortaya koyan milli takımın olacağı konusunda yemin edebilirim. Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor, bize her zaman yüzde yüz destek veriyor. Şenol hocanın geldiğinden beri iyi bir performansımız var, umarım bunu İtalya'ya karşı gösteririz. Herkese tekrar ne kadar iyi olduğumuzu umarım gösteririz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir formasıyla Beşiktaş 'a attığı golü deftere çizdiğinin hatırlatılarak, İtalya maçı için aynı şeyi yapıp yapmayacağı sorulan soru üzerine Cengiz, "Maça üç gün kaldı. Bunu sık sık yapmayı seviyorum. Her zaman olmasa da yapabiliyorum. O gün geldiğinde sadece o anı yaşamak istiyorum. Bakacağım, belki bir gol çizerim. Hepimizin hayali olan Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceğiz. Tabii ki çizeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimizin en büyük hayali final"

Şampiyonadaki hedefleri değerlendiren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük hayalimiz, hedefimiz tabii ki finale kadar gidebilmek. Gerçekten çok güçlü takımlara karşı oynadık, hepsini neredeyse yendik. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Genç bir takımız. Büyüklerimizden Burak ağabey var, onun desteği oluyor. Takımda bir büyük ismin olması çok önemli. Her zaman arkamızda. Ben bunu yapacak güçte olduğumuzu anlıyorum. Yaş ortalaması düşük olmasına rağmen hepimiz çok iyi oyuncularız. Avrupa'da ve Türkiye'de oynayan kaliteli oyuncularız. Bence finale kadar giderek bunu gösterebiliriz. Ondan sonra Dünya Kupası..."

Finalin İngiltere'deki Wembley Stadı'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine Cengiz, "Herkesin hayali o final maçına çıkmak. Bunu yapabilecek güçteyiz. Hepimizin en büyük hayali final. Umarım hep birlikte Wembley'e gideriz." diye konuştu.

'İngiltere'de oynamak hayalim her zaman vardı'

"İngiltere'de oynamak hayalim her zaman vardı. Bunu Leicester City ile gerçekleştirmiş oldum. Sezona çok iyi başlamıştım, sonradan bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Uzun zaman süre alamadım. Her zaman oynamak isteyen oyuncuyum. Oynamadığım zaman üzgün oluyorum, her zaman sahada olmak istiyorum. Sonradan oyuna girmek için kendimi hazır tutuyordum. İngiltere o kadar soğuktu ki oyuna girmek için ısındığımda montumu giymiyordum. Oyuna girmek için hocamın gözüne bakıyordum. Bunu sürekli yaşadım. Üçüncü değişiklikte de oyuna girmediğimde çok üzülmüştüm. Ama ben her zaman Cengiz Ünder'im. Sahaya çıktığımda ne iyisini yaparım. Roma'da, milli takımda bunu göstermiş oldum. Cengiz Ünder'i Avrupa Şampiyonası'nda tekrar Türk halkına ve dünyaya izleteceğimden emin olabilirsiniz."

Süre almadığı dönemlerde Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers ile konuştuğuna dikkati çeken Cengiz, "Hocayla oynamak için ne yapabilirim diye konuştuğum dönem oldu. Hocayla sorunum yoktu, onu seviyordum. Hala seviyorum ve kendisine teşekkür ettim. O da bana güzel bir mesaj yazdı. Biraz daha çalışmam gerektiğini söyledi. Ben her zaman ekstra antrenman yaptım. Ayrıca 3-5-2 ile sistem değişikliğine gitti. Bu benim açımdan kötü oldu. O mevkide bir oyuncu yoktu. Süre almak zordu." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının kaybettiği maçlarda da sonradan oyuna girmeyi çok istediğini belirten Cengiz, "Sonradan oyuna girip kaybettiğimiz maçlarda oyunu çevirmeyi çok istiyordum, o da olmadı. Böyle bir dönem yaşadım, önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri Mourinho ile çalışmaktı"

Kulübü Roma ile 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Cengiz, "Ne olacağını bilmiyorum. Şu anki hedefim transfer süreci değil, Avrupa Şampiyonası olacak. Yüzde yüz hazır olduğumu hissediyorum. Hazırlık maçlarında oynadım ve bir gol attım. Bu moralim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Roma'nın yeni teknik direktörünün Jose Mourinho'nun olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri Mourinho ile çalışmaktı. Hangi Türk oyuncuya sorsanız herkes onunla çalışmak isterdi, ben de istiyordum. Umarım Avrupa Şampiyonası hepimiz için iyi geçer. Şu an Avrupa Şampiyonası'na odaklandım. Bunları sonra konuşuruz."