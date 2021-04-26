Corriere dello Sport'da yer alan habere göre Roma'nın başına geçmesi beklenen Maurizio Sarri, yeni takımına 4-3-3 oynatmayı planlarken Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i de takıma geri dönmesiyle birlikte bu yapıda kullanmak istiyor.

Cengiz Ünder Premier Lig ekibi Leicester City'de 19 resmi maçta 2 gole imza attı. Milli oyuncu 2017'de Roma'ya transfer olmuştu