Cengiz Ünder için Lewandowski+50 milyon euro!

İnter’den Ivan Perisic’i transfer etmesine rağmen Cengiz Ünde aşkından vazgeçmeyen Bayern Münih, süper yıldız için Roma’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

'LEWANDOWSKİ + 50 MİLYON EURO'

Serie A’da ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla ışıl ışıl parlayan, Roma’dan daha büyük takımlarda forma giyebilecek kapasitesi olan Cengiz, Almanları kendisine mest ederken Bayern’in genç futbolcu için 30 milyon euro’luk teklif hazırladığı belirtildi. Zaniolo ile birlikte kulübün en iyi isimlerinden biri olan Cengiz Ünder hakkında ortaya atılan transfer söylentilerine çıldıran Roma taraftarları yönetimi topa tutarken sarı kırmızılı bazı fanların ‘100 milyon Euro getiren onu alır, Lewandowski + 50 milyon euro’ yorumları bir hayli dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen 22 yaşındaki yıldız 6 gol 9 asist yapmıştı. Sakatlık problemini atlattıktan sonra hazırlık maçlarında gösterdiği performansla ayakta alkışlanan Cengiz, bu sezon Fonseca’nın en önemli silahlarından biri olacak. (Akşam)