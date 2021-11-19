Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, Cengiz Ünder'in, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray 'a karşı oynayacakları mücadelede forma giyip giyemeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Ligue 1'de Lyon ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Jorge Sampaoli, Cengiz'in iyileşme sürecinde olduğunu belirterek, "Sakatlığının ardından iyileşme sürecinde. Biraz daha hızlı bir şekilde tam formuna dönmesini bekliyorduk. Bu sebeple onu Lyon maçına veya önümüzdeki perşembe günü Galatasaray'la oynayacağımız maçın kadrosuna alıp alamayacağımızı göreceğiz." ifadelerinde bulundu.



