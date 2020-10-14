Hatay’ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki meydana gelen orman yangınları sonrası spor dünyası bir araya geldi ve fidan bağışlama kampanyası başlatıldı.

Birçok oyuncunun da içerisinde olduğu Sagatise ajansı da bu kampanyaya destek verdiği açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlara katma değer sağlama misyonuna sahip ajansımız, sporcularımızla birlikte #HatayİçinElEle verdi. 2020 adet fidan bağışlamak için çıktığımız bu yolda çok daha fazla fidan sayısına ulaşarak geleceğimiz için bir adım atıyoruz.







