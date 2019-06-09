Cengiz Ünder: Bize tüm dünyanın saygı duyması gerekiyor

A Milli Takımımız'da Fransa'ya karşı şık bir gol kaydeden Cengiz Ünder, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

09 Haziran 2019, Pazar 00:04
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Cengiz Ünder: Bize tüm dünyanın saygı duyması gerekiyor

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 3 maç sonunda 9 puanla zirveye yükseldi.

Karşılaşmada takımımızın ikinci golünü kaydeden Cengiz Ünder, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in açıklamaları şu şekilde:

Bizi destekleyen taraftarımıza, Türkiye'ye teşekkür ederiz. Çok önemli bir galibiyet aldık, dünya şampiyonunu yendik, çok iyi mücadele ettik, tüm dünyanın bize saygı duyması lazım bugün. 3 galibiyet aldık, gol yemeden son dünya şampiyonunu yendik, ne diyebilirim, tüm arkadaşlarımın emeğine sağlık. Top sağ ayağıma denk geldi, böyle bir gol attığım için çok mutluyum.

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