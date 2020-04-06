Cengiz Ünder: Bir gün yıldız olacağım

Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder önemli açıklamalarda bulunurken, "Yıldız oyuncu olduğumu düşünmüyorum, yıldız oyuncu olmam için daha çok çalışmam lazım ama bir gün yıldız olacağım." ifadelerini kullandı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 09:06 Son Güncelleme:
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Cengiz Ünder: Bir gün yıldız olacağım

İngiliz kulüpleri Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyor. Everton'un, milli futbolcuyu transfer etmek için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öne sürüldü. Cengiz Ünder'in İngiltere'de başka talipleri de var. Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın da genç oyuncu için girişimde bulunmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

Transferi ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Cengiz Ünder ise kendi futbol yaşamı ve gelecekte nasıl bir futbolcu olmak istediğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder geleceği ile ilgili iddialı açıklamalarda bulunurken, "Yıldız oyuncu olduğumu düşünmüyorum, yıldız oyuncu olmam için daha çok çalışmam lazım ama bir gün yıldız olacağım. Hava toplarında zayıfım, biraz korkak çıkıyorum, kendimi her anlamda daha da fazla geliştirmem gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

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