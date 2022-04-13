Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, Velodrome Stadyumu'ndaki atmosfer hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Cengiz Ünder, Marsilya'nın stadyumu Velodrome'daki atmosfer ile alakalı olarak "En çılgın atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Ama Marsilya'da da bunu bulduğumu söyleyebilirim. Roma'da da oynadım ancak Marsilya gibi değildi. Burası yaşadığım en güçlü atmosfer. Türkiye'de Beşiktaş 'ta da bu coşku var ama Marsilya'da sahaya girer girmez bu sıcaklığı hissediyorum. Bizi futbol oynama arzumuzun ötesine geçmeye itiyor." sözlerini dile getirdi.

"İlk kez Beşiktaş maçında hissettim"

Başakşehir forması giyerken Beşiktaş ile oynmadıkları maçtaki atmosfere de değinen Milli yıldız, "Bu atmosferde kendimi daha da iyi hissediyorum. 18 yaşında Başakşehir'deyken Beşiktaş'a karşı oynadım. Bu coşkuyu ilk kez orada hissettim. 90 dakika boyunca takım arkadaşlarımın bana ne dediğini kesinlikle duymadım. Öyle bir titreşim vardı ki, burada da aynısını hissediyorum. Marsilya oldukça çılgın! Bu beni teşvik ediyor." dedi.

Başarısının sırrı

Marsilya'daki başarısının sırrı hakkında ise Cengiz Ünder, "Bu atmosfer olmadan yapamam. Burada kendimi çok iyi hissediyorum ve bu performanslarımda da kendini gösteriyor. Bugün oynuyorsam, gol atıyorsam, iyi paslar yapıyorsam ve takım arkadaşlarımla kendimi iyi hissediyorsam, bu atmosfer sayesinde" ifadelerini kullandı.

Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Milli futbolcu, bu sezon 39 maçta görev alırken 12 gol, 5 asistlik performans gösterdi.



