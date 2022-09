Cengiz Ünder: Benim için bir hayal kırıklığı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabera kaldı ve Faroe Adaları maçı öncesi B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Mücadelenin ardından Milli Takımımız'dan Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından hayal kırıklığı yaşadığını belirten yıldız futbolcu, "Amacımız buradan gol yemeden çıkmaktı. B Ligi'ne çıktık ama bunun sevincini yaşayamıyoruz. Bu maçlarda gol yemememiz, kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Benim için bir hayal kırıklığı, böyle olmaması gerekiyor. Rakibi küçümsemek istemiyorum ama 3-3 beklediğimiz bir şey değildi." dedi.

"Milli duygular, her şeyden öte gelir"

Karşılaşmayı değerlendiren Cengiz Ünder, "Artık tecrübelendik. Bu tarz takımlara karşı oynarken, daha baskılı, daha çok skor üreten, girdiğimiz pozisyonları değerlendiren bir takım haline gelmemiz gerekiyor. Daha agresif olabilirdik saha içerisinde, çok istemeliyiz. Milli duygular, her şeyden öte gelir. Ben buraya her zaman yüzde 100'ümü vererek geliyorum. Elimden gelen her şeyin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Hafife almak değil ama işi direkt bitirmemiz gerekiyordu." şeklinde konuştu.

"Herkesin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor"

Herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini de belirten başarılı futbolcu, "Genç bir takımız. Yaklaşık 1 senedir yeni bir yapılanma var. Bizim için bu süreç aslında iyi geçiyor ama bence daha da hazır olmalıyız. Daha çok kalitemizi göstermemiz lazım. Çoğumuz büyük takımlarda oynuyoruz. Milli Takım 'a gelirken herkesin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." ifadelerinde bulundu.