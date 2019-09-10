İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Cengiz Ünder 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Genç oyuncunun ekim ayındaki Milli ara dahil Roma'nın o dönemki hem Avrupa Ligi'ndeki Başakşehir hem de ligdeki Atalanta maçlarına bile yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Cengiz'in 5 haftayı kapsayan süre içinde Roma'nın 7 maçını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında...

Genç yıldız Andorra maçı hazırlıkları sırasında antrenman maçında sakatlanmıştı.

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