Cengiz Seçsev: Tecrübesiz ve genç oyuncularla maça çıktık

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Eskişehirspor, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Maçın zor geçeceğini düşünüyorduk. Maçlara zor şartlar altında hazırlanıyoruz. Bu şartlar altında kadro hazırlamaya çalışıyoruz. Kadromuzda hastalarımız oldu. Bunun neticesinde tecrübesiz ve genç oyuncularla maça çıktık. Onlar elinden geleni yaptı ama bireysel hatalar oldu. Futbol oynamaya çalışan ekibiz. Kaybettik bu yüzden üzgünüz"

DHA