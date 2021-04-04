Cengiz Seçsev: Taraftarımızın arzuladığı liglere tekrar döneceğiz

Türkiye'nin köklü ekiplerinden Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya deplasmanda 6-3 yenildi ve bitime 6 maç kala bir alt lige düştü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, "Bu oyuncu grubundan bugünkü skor çıktı. Önümüzdeki sezon için oyuncularımızdan en az 2’sini daha kazandık. Yönetimle birlikte iyi çalışarak, taraftarımızın arzuladığı liglere tekrar döneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.