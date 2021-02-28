Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında İstanbulspor’a sahasında 3-0 mağlup olan Eskişehirspor’un teknik direktörü Cengiz Seçsev, "Takımımızın yorgunluğu ve sakatlıklar bizi zorluyor." dedi.

Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maçı daha geride bıraktıklarını dile getirdi.

Arka arkaya oynadıkları maçlar nedeniyle oyuncularının yorgun olduğunu ifade eden Seçsev, şöyle konuştu:

"Takımımızın yorgunluğu ve sakatlıklar bizi zorluyor. Bu kadar süre içinde maç oynamaya alışık olmayan bir kadromuz var. Yeni gençleri sahaya sürüyoruz. Bu da bize kazanç oluyor. 2-3 oyuncu daha gelirse Eskişehirspor ve Türk futbolu adına iyi olacak. İstanbulspor başarılı ve iyi bir ekip. Böyle iyi rakiplere karşı yaptığımız zorlu maçlar, bizim için tecrübe oluyor."