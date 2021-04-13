Cengiz Seçsev: Sonuç odaklı baktığımızda tabii ki işler iyi gitmiyor

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Tuzlaspor'a konuk olan Eskişehirspor, sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, iki yarıda da farklı seviyede futbol oynadıklarını kaydetti.

"İlk yarı ile ikinci yarıdaki oyun arasındaki uçurum bizi üzüyor." diyen Seçsev, "İlk yarı 4-1, 5-1 yapacağımız maçı, ikinci yarı arka arkaya yediğimiz gollerle mağlup tamamladık." açıklamasını yaptı.

Gençlerle oynamanın bu tür sıkıntılara neden olduğunu anlatan Seçsev, "Sonuç odaklı baktığımızda tabii ki işler iyi gitmiyor. Ancak futbol olarak ilk yarı istediklerimizi yapan bir takımımız vardı." diye konuştu.



