Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalan Eskişehirspor’da teknik direktör Cengiz Seçsev, çekişmeli bir karşılaşma oynandığını söyledi. Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor’un sıkıntılı şartlarda maçlara hazırlandığını belirterek, oyuncularının zoru kolaya çevirmek için çabaladığını dile getirdi.

Eskişehirspor armasının büyüklüğünü gösterdiklerini anlatan Seçsev, "Oyuncularım her zaman iyi mücadele ediyor. İnşallah Eskişehirspor bundan daha yukarıya taşır kendini. Rakibimizi kutluyorum. Ağır bir sahada her iki takım da iyi mücadele etti. Korner atarken hata yaptık ve golü yedik. Daha sonra gole tepki verip, skoru bulduk." diye konuştu.