TFF 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-1 mağlup eden Eskişehirspor’un teknik direktörü Cengiz Seçsev, "Galip gelmemiz bizi mutlu etti." dedi. Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu hafta aldıkları galibiyetle mağlubiyet serisine son vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Galibiyetlerin devam etmesini istediklerini vurgulayan Seçsev, şöyle konuştu:

"Genç futbolcularım sahada inandıkları zaman neleri yapabilecekleri gösterdi. Galip gelmemiz bizi mutlu etti. Bu çocuklar zaten iyi mücadele ediyorlardı ama geride oyunu kabul etme alışkanlıklarından özgüvenlerini kaybetmişlerdi. Biz bugün önde oynayıp, baskı yaparak sonuca gitmek istedik. Oyuncularımın hepsini kutluyorum."