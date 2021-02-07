Cengiz Seçsev: Altay takımı tecrübesiyle golleri buldu

TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Altay’a 5-0 yenilen Eskişehirspor’un teknik direktörü Cengiz Seçsev, rakip takımın tecrübesiyle sonuca gittiğini söyledi. Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, siyah-kırmızılı takımın başında ilk kez sahaya çıktığını hatırlattı.

Eskişehirspor’un önde oyun kurmasını amaçladıklarını ifade eden Seçsev, "Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında kötü bir başlangıç yaptık. Daha sonra düzelttik. Gol yedikten sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Altay takımı tecrübesiyle golleri buldu. Önemli olan futbolcularımızın tecrübe kazanmalarıdır. Hedefimiz budur. Altay’ı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.