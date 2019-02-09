Cengiz: 'Her şey para değilmiş'

Uzun süredir basketbolda kaynak arayışı içinde olan Galatasaray, yeni sponsorunu buldu. Sarı-Kırmızılı takımın isim ve forma sponsoru, Doğa Sigorta oldu. Anlaşmanın imza töreni dün öğle saatlerinde Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşti. Son dönemde basketbolda sponsorların azaldığına dikkat çeken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Basketbol şubesinde küçülme yok. Kendi kendine yetme durumu var. Bunu küçülme olarak algılayanlar oldu. Ancak harcamaları kısmak gerekir. Savurgan olamazsınız” dedi.

‘Küme düşmemeye oynuyorduk’

Geçen yıl erkek basketbol takımı maliyetinin 5.4 milyon Euro olduğunu kaydeden Cengiz, “Bugün ise maliyet 2.5 milyon Euro. 2 kattan fazla bütçe daralması yapmışız. Buna rağmen geçen sezon aynı dönemde 10’uncu, bu sene 5’inci sıradayız. Geçen yıl küme düşmemeye oynadık. Demek ki her şey para değilmiş” ifadelerini kullandı.

'Borç sarmalı zaman alacak'

Basketboldaki transfer yasağının, göreve geldiklerinde de olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, “Kaldırıyoruz, tekrar geliyor. Borç sarmalından kurtulmamız süre alacak. Göreve geldiğimizde basketbolun 50 milyon TL borcu vardı, 20 milyon TL’sini ödedik. Bütün branşlarda borç var. Borçlanmayı durdurduk. Kredilere 300 milyon TL ödedik. 200 milyon TL verginin de 160 milyon TL’sini verdik. İflas edilmiş görüntüden, kârlılık dönemine geçtik” dedi.