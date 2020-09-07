Cengiz girdi oyun değişti

A Milli Takım, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen Sırplar’a karşı bir türlü üstünlük kuramamıştı. Şenol hoca, kilidi açmak için 60. dakikada Roma’daki gururumuz Cengiz Ünder’i oyuna soktu. Milli yıldız girer girmez etkisini gösterdi, Ay-Yıldızlılar oyunu rakip yarı sahaya yıktı, daha üretkendi ama bir türlü beklenen gol gelmedi.