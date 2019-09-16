Cengiz Durmuş: 'Tenisin dünya kupasında birinci olmak gurur verici'

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, milli takımın Davis Cup'ta takım halinde zirveye çıkışını değerlendirirken, "Tenisin dünya kupasında birinci olmak gurur verici" dedi.

130 ülkenin katıldığı ve 'tenisin dünya kupası' olarak bilinen 119 yıllık tarihe sahip Davis Cup'ta, Türkiye takım halinde birinci oldu. TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen Davis Cup'ta kazanılan başarıyı ve milli tenisçilerin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları yolundaki hazırlıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Başkan Durmuş, "Oyuncularımız çok gurur duyacağımız bir sonuç elde ettiler. Hedeflerimize adım adım yaklaşmamız bizi mutlu ediyor" dedi.

Dünya Grubu'nda play off'lara çıkma şansı elde ettiklerini belirten Cengiz Durmuş, "Gerçekten çok heyecanlı bir hafta geçirdik. 2 gün üst üste 5 maç yapmamız gerekiyordu. 5 maçın sonucunda beraberliği olmayan, en iyi sonuçla 3-2 veya 3-0 almamız gereken 3 maç oynadık. Rakiplerimiz çok iyiydi. Gençlerde Roland Garros şampiyonu olmuş, diğer rakibimiz de dünya 17 numarasını yenmiş bir oyuncu ile karşı karşıyaydık. Oyuncularımız, çocuklarımız çok gurur duyacağımız bir sonuç elde ettiler" diye konuştu.

"PLAY-OFF MAÇINI KAZANIRSAK DÜNYA GRUBU 1'DEYİZ"

Milli tenisçilerin çok iyi performans sergilediğini vurgulayan Durmuş, "Çok büyük bir mücadelenin sonucunda genç sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in son maçı kaderimizi belirleyecekti. 2-2 maçlar berabereydi. Normalde tahminlerde şansımız yok gibi görünüyordu ama muhteşem bir oyunla üstelik 2 sette çok güzel bir hediye verdi bize. Bugün onun heyecanıyla güne başladık. Çok mutluyum tabii, Dünya Grubu'nda play-off'lara çıkma şansı elde ettik. Tahmin ediyorum Mart'ta bir play-off maçımız olacak. Onu da alırsak Dünya Grubu 1'deyiz. 'Dünyanın en iyi takımları arasındayız' diyebiliriz. Bu Davis Cup, tenisin dünya kupası anlamına geliyor. Biz de milli takım olarak gittikçe yükselen bir çizgide olmayı hedefliyorduk. Hedeflerimize adım adım yaklaşmamız bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızla birlikte bunu başardığımızı görmek sorumluluğumuzu da, Spor Bakanlığımızın bize verdiği hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi de gösteriyor" dedi.

"2020 OLİMPİYAT HEDEFİMİZ VAR"

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, kamp programları düzenleyeceklerini de belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz tenisçilerin işi hiçbir zaman kolay olmadı. Bugün şampiyon olsak, yarın antrenmanla başlayıp başka bir maça giriyoruz. 2020 Olimpiyat hedefimiz var. Çocuklarımız, aynı zamanda olimpiyatları zorlayan Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel de Davis Cup'ta olan sporcularımızdı. 3'ü de olimpiyat kapsamında desteklenen sporcular. Şimdi bu sporcularımız olimpiyatlara gitmek için ayrı turnuvaları zorlayacaklar. Kamplar yapmaya çalışacağız. Bu hedefler doğrultusunda bizde yeni gelişen bir olay; yarın teknik heyetimizle toplanacağız. Oyuncularımız ve antrenörleriyle birlikte boşluk olduğu haftalarda Davis Cup kampları planlayıp turnuva yaptıkları yerlerde toplamaya çalışacağız, ya da ülkemizde belli yerlerde hazırlanmaya çalışacağız."

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)