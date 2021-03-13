Çenesi kırılan Alonso, özel koruma ile yarışacak

İsviçre'de bisiklet sürerken araba çarpması sonucu 11 Şubat'ta çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen 39 yaşındaki sürücü, yeni sezon öncesi Bahreyn'de başlayan test sürüşlerini sırasında sağlık ve form durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Form grafiğini yükseltmeye çalıştığından bahseden Alonso, "İki haftadır, normal antrenmanlarıma devam ediyorum. Pazartesi ve salı günleri simülatörde çalıştım. Yaşadığım trafik kazası, şampiyona hazırlıklarımı pek etkilemedi. Sadece takımın reklam ve film çalışmalarını kaçırdım. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Çenesindeki kırık nedeniyle titanyum ağız koruması yapıldığını belirten Fernando Alonso, "Bu titanyum korumaları sezon bitene kadar takmak zorundayım. Daha sonra alınacaklar. Şampiyona bittikten sonra da çenemle ilgili durumlar devam edebilir ama bu, profesyonel hayatımı etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

"Meydan okumaya hazırım"

Formula 1'e tekrar katılma gerekçelerini anlatan Alonso, "Turnuvaya dönüşümün asıl nedeni, son birkaç yılda formumun zirvesine çıktığımı hissetmem oldu. Eskisinden daha iyi sürüyordum ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu fark ettim. Bu nedenle Formula 1'in benim için en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(Hürriyet)