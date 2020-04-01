Son dakika haberi... Geçtiğimiz haftalarda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasının corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavisinin başladığını paylaşmıştı. Bugün ise üzücü haber geldi. Ülkemizde görülen ilk resmi corona virüsü (COVID-19) vakasına müdahale eden ekipte yer alan ve hastalığa yakalanan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat ettiği açıklandı. Onur Taşcıoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü olan babası Cemil Taşcıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Fahrettin Koca, Cemil Taşçıoğlu'nun çok değerli bir insan olduğunu ve bu kayıptan dolayı çok üzgün olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar Cemil Taşçığoğlu kimdir kaç yaşında sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Cemil Taşçığoğlu hakkında merak edilenler...

Cemil Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.

Corona virüsü Türkiye'de 63 can daha aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 2148 yeni vaka tespit edildiğini ve 63 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 15679'a, toplam kayıp da 277'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 333.







