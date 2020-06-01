Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına bakan hekimdi. Cemil Taşcıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 2 Nisan'da corona virüsten dolayı hayatını kaybetmişti. Bu son dakika gelişmesinin ardından Cemil Taşçıoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak edilmeye başlandı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.

Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.

Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.

İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.

Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Cemil Taşçıoğlu kaç yaşında, neden vefat etti?

Ülkemizde görülen ilk resmi corona virüsü (COVID-19) vakasına müdahale eden ekipte yer alan ve hastalığa yakalanan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, 2 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cemil Taşçıoğlu'nun çok değerli bir insan olduğunu ve bu kayıptan dolayı çok üzgün olduğunu vurgulamıştı.