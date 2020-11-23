Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen tenis turnuvası başladı

İstanbul Soul Entertainment Group Tenis Akademisi'nde düzenlenen turnuvada teklerde 32 erkek 32 kız sporcu mücadele edecek, çiflerde ise erkekler ve kızlarda maçlar 16'lık ana tablo üzerinden oynanacak. Tek erkekler ana tabloda 5, tek kızlar ana tabloda 4 Türk sporcu mücadele edecek.

J3 seviyesinde 6 gün sürecek bir turnuva olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup, 28 Kasım Cumartesi yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.

DHA