Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, öğrenimini ABD’nin Saint Louis Üniversitesi’nde sürdüren Marandi ve takımı, yarı finalde Texas Rio Grande Vadisi Üniversitesini ve finalde Missouri Üniversitesini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.