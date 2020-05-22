Çemen Otu, Baklagillerden bir ot türüdür. Yaygın olarak Hindistan mutfağında kullanılır. İnsan vücuduna faydalarının yanı sıra, geçmişte soğuk algınlığı gibi sorunlarda tercih edilir. Bağırsak sorunlarında ve sindirimin aktif edilebilmesi için uzmanların tavsiyeleri arasında bulunur. Uzak Doğu başta olmak üzere, birçok yerde sıkça yemeklerde kullanılıyor.

Çemen otu nedir?

Çemen otu, hem çemen tohumu hem de otu şeklinde kullanılır. Çok sayıda fayda sağlayan bu ot türü hakkında çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmış, halen yapılmaya devam ediyor. Yaprakları ıspanak gibi tüketilen Çemen Otu, toz haline getirilip, salça ve yoğurt gibi yiyeceklerin içerisine getirilip tüketilebilir.

İçerisinde bolca vitamin bulunan bu ot türü, sağlık açısından çok önemli faydalara sahiptir. Kanser hastalığının tedavisi gibi önemli görev gören Çemen Otu, iltihap kurutmak maksadıyla da alınabilir. Çemen Otu tüketmeye karar verdiyseniz, mutlaka işinin uzmanları olanlardan bunun için bilgi almanız gerekecektir.

Çemen otunun faydaları nelerdir?

Çemen Otu, içerdiği maddeler sayesinde, insan vücudu üzerinde büyük faydalar sağlayabiliyor. Çemen Otunun faydaların şu şekilde sıralayabiliriz.

- Kolesterolü düşürücü bileşenler içeren Çemen Otu, kan akışının dengelenmesini sağlayabiliyor.

- Vücudun toksinlerden arınması için önemli görevler görür.

- Kandaki yağ miktarını düşüren Çemen Otu, aynı zamanda karaciğeri hastalıklardan uzak tutar. Bu sayede cilt hastalıklarına yakalanma riskini en düşük seviyeye indirir.

- Çemen otu vücut içerisindeki iltihaplanmaları kurutma işlevine sahiptir. Ayrıca kanserli hücrelerin vücut dışına atılmasını sağlayabiliyor.

- Düzenli olarak Çemen Otu tüketen kişilerin demir eksikliği ihtiyacı giderilebilir. İçerisindeki demir sayesinde, vücudun daha dinamik hale gelmesine katkı verir.

- Yüksek miktarlarda lif içerdiğinden kişinin gün boyu tok kalmasını sağlar. Ayrıca bazı uzmanlara göre Çemen Otu içerisinde diyet liflerinin bulunduğu aktarılır.

- Genç hücrelerin sayısını arttırdığı gibi yalı hücrelerin atılmasını sağlar.

- Stresten kaynaklı depresyona ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara iyileştirici amaçlı kullanılır. Rahatlatıcı özelliğinden dolayı, psikolojik sorunların oluşmasını engelleyici özelliği bulunur.

- Vücuttaki kan şeker oranını dengede tutmaya yardımcıdır. Diyabet rahatsızlığının ilerlemesini engeller.

- Unutkanlığı önemli ölçüde bitirici etkileri bulunur. Hafızanın güçlendirilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Çemen otu ne işe yarar?

Çemen Otu insan sağlığının iyileştirilmesinde büyük görevler görür. Vücudun hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi adına katkı verir. Çemen Otu ne işe yarar sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz.

Mide rahatsızlıklarını önlüyor

Yapılan bazı çalışmalar, Çemen Otunun midenin işlevini düzenli olarak yapabilmesi için önemli maddeler sağladığı ortaya çıkartmıştır. Midenin işlevini düzgün yapabilmesini sağlayabilir.

Süt oranlarını artırır

Çemen Otu Regl dönemindeki kadınların kas ağrılarının dinmesine yardımcıdır. Yine yeni doğum yapan kadınların ölçüleri bilerek tüketmesi halinde, süt oranlarını arttırıcı olduğu ortaya çıkmıştır.

Kas kütlesini arttırır

Çemen Otu düzenli olarak gerçekleştirilen antrenmanlarla birlikte tüketildiği zaman kas kütlerinin artmasına fayda sağlayabilir.

Çemen otunun sağladığı yararlardan daha iyi fayda almak için uzmanlardan mutlaka yardım almak gerekir.

Çemen otu ne için kullanılır?

Çemen Otu, genel olarak vücudun fonksiyon işlevlerinin yitirilmemesi adına tercih edilir. Ancak bunlar haricinde farklı amaçlar için tüketilebilir. Çemen Otu özellikle, vücudunda protein eksikliği bulunan kişilerin tükettiği doğal işlevli ottur. Her gün veya haftada 2-3 kez 100 gramı aşmayacak biçimde tüketilirse, önemli sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçebilir. Çemen Otu kullanmak isteyenlerin alanında bilgi sahibi olan bitki uzmanlarından yardım almaları en doğrusu olacaktır.

Çemen otu nasıl tüketilir?

Çemen Otu çok farklı yollarla tüketilebilir. Çemen Otu tüketmek isteyenler ilk olarak tohumu toz haline getirerek işlemlere başlayabilirler. Eğer çayından faydalanmak isterseniz, ilk olarak toz haline getirdiğiniz Çemen Otunu kaba koyun. Üzerine dilediğiniz miktarda sıcak su ekleyiniz.

Birkaç dakika beklettikten sonra süzerek içebilirsiniz. Bunun dışında toz haline getirdiğiniz Çemen Otunu salça veya yoğurt gibi yiyeceklerin içerisine koyarak tüketebilirsiniz. Çemen Otu yapraklarını kurutarak, baharat gibi kullanabileceğiniz gibi demleyip çay haline getirerek içebilirsiniz.