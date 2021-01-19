Cemal Azad Demir Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki forvet oyuncusu kısa süre önce sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı. Beşiktaş'ın resmi sözleşmeyi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Cemal Azad Demir kimdir?
2013 yılında Kavacık'ta futbola başlayan Cemal Azad Demir 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 16 yaşındaki genç oyuncunun Beşiktaş alt yaş gruplarında 29 golü bulunuyor.
Golcü futbolcu ayrıca 8 kez alt yaş gruplarında milli takıma seçildi.