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Cemal Azad Demir kimdir? Beşiktaş'ın genç oyuncusu

Beşiktaş 16 yaşındaki genç forvet Cemal Azad Demir ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Peki, Cemal Azad Demir kimdir? Cemal Azad Demir hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

19 Ocak 2021, Salı 11:28 Son Güncelleme:
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Cemal Azad Demir kimdir? Beşiktaş'ın genç oyuncusu

Cemal Azad Demir Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki forvet oyuncusu kısa süre önce sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı. Beşiktaş'ın resmi sözleşmeyi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Cemal Azad Demir kimdir?

2013 yılında Kavacık'ta futbola başlayan Cemal Azad Demir 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 16 yaşındaki genç oyuncunun Beşiktaş alt yaş gruplarında 29 golü bulunuyor. 

Golcü futbolcu ayrıca 8 kez alt yaş gruplarında milli takıma seçildi.

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