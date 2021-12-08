Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Türk futbolunun acı kaybı... MKE Ankaragücü'nün onursal başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti. Geçen hafta kalp krizi geçiren ve Şehir Hastanesi'nde uyutulan Cemal Aydın'ın bu sabah vefat ettiği ifade edildi. Cemal Aydın Kulüpler Birliği başkanlığı da yapmıştı.

Cemal Aydın kimdir?

Cemal Aydın, Türk spor yöneticisi. MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığını yaptı. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etti. Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongre ile "Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir" maddesi tüzükten kaldırılmıştır. Böylelikle Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı düştü.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi.



