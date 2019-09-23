Fenerbahçe'de Fener Ol projesi tekrar hareketleniyor. Proje kapsamında Fenerbahçeli ünlü komedyen Cem Yılmaz, 9 Ekim'de 2 bin sarı-lacivertliye özel gösterim yapacak.

Mayıs ayında Cem Yılmaz'ın da katılımıyla Fener Ol projesi kapsamında yapılan “Win win” programının talihlileri 9 Ekim'de Tim Show Center'da ünlü komedyenin gösterisini izleyecek.

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Yaklaşık 2 bin Fenerbahçeli’nin geçireceği komedi dolu gecede, Fener Ol'a katılan 500 şanslı taraftar yer alacak. Projede çalışan 1000'e yakın gönüllü de Cem Yılmaz'ı izleyecek. Yönetim, kongre üyesi, sporcular ve aileleri için de 500 bilet ayrıldı.

Başkan Ali Koç'un da bizzat katılacağı gecede Fener Ol'a tekrar hız verilecek. Büyük sürprizlere olacağı gecede hediyeler de verilecek.

Kaynak: Sözcü

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