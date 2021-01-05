Cem Yılmaz jokey oldu

İstanbul Veliefendi Hipodromu bünyesinde faaliyet gösteren Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nin 35. dönemini 1.’likle tamamlayan Cem Yılmaz, 7 Ocak 2021 Perşembe günü İzmir Şirinyer Hipodromu’nda saat 16:00’daki 5. koşuda Kapıdağ isimli ata binecek.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile isim benzerliği bulunan çiçeği burnunda binicinin kariyeri merakla beklenirken 21 dönem arkadaşını geride bırakarak zirvede mezun olması genç yetenek ile ilgili umutları artırıyor.

Biz de Eylül 2020’de mezun olup sahalarımızda yavaş yavaş at binmeye başladığını gördüğümüz başta Cem Yılmaz olmak üzere tüm yeni aprantilere meslek hayatında başarılar dileriz.

Cem BOŞGELMEZ