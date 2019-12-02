Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar Netflix ile anlaştı!

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın Netflix ile anlaştığını duyurdu:

Cem ile Şahan Netflıx ile anlaştı!

Şu sıralar sektörde konuşuluyor. Peki nereden çıktı? Son Cannes’daki MIPCOM fuarında... Konuşulan, Netflix, kendisi için Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın proje yapmalarını istemiş. Büyük olasılıkla Yılmaz ‘özel stand-up’ yapacak. Yine kulağıma gelen Acun Ilıcalı’yla da bir anlaşma yapmış. Ya tüm işlerinin bu platformda yer alması ya da yeni bir proje olabileceği söyleniyor. Yine duyduğum, bu ekip içinde Tolga Çevik için de bir proje söz konusu olabilir. Gökbakar da bir ‘stand-up’ hazırlarsa, şaşırmamalı. Ya da yeni ‘Recep İvedik’ neden olmasın!

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