Türkiye liglerinde pek çok takımda oynayan Cem Sultan, forvet mevkinde top oynayan bir futbolcudur. Cem Sultan hızı ve tekniği ile bilinmektedir. Özellikle son dokunuşları ile bilinen Cem Sultan oldukça etkili bir forvettir. Cem Sultan fizik gücü ile ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de Galatasaray 'ın alt yapısında yetişmiş futbolculardan bir tanesidir. Cem Sultan forvet ve santrafor bölgesinde de top oynayan bir futbolcudur. 1.81 metre boyu ile ön plana çıkmaktadır. Hızlı olması nedeni ile çalım yeteneği de yüksek bir futbolcudur. Şu anda Modafen kulübünde futbol oynayan Cem Sultan bu kulüpte 9 numaralı formayı giymektedir.

Cem Sultan nereli?

Cem Sultan İstanbul'da doğmuştur. Cem Sultan'ın ailesi ise Siirtli'dir. Aslen Siirtli'dir.

Cem Sultan kaç yaşında?

Cem Sultan 1991 doğumludur. 2020 yılı itibari ile 29 yaşındadır.

Cem Sultan hangi takımlarda oynadı?

Cem Sultan Galatasaray ile altyapı kariyeri bulunan futbolcudur. Cem Sultan'ın altyapı kariyeri şu şekildedir;

- Galatasaray (2002 - 2009)

Cem Sultan'ın profesyonel kariyeri ise şu şekildedir;

- Kayserispor (2011 - 2014)

- Manisaspor (2011 - 2012)

- Mersin İdman Yurdu (2014 - 2015)

- Gümüşhanespor (2015 - 2017)

- Zonguldak Kömürspor (2017 - 2018)

- Tuzlaspor (2018)

- Modafen (2018 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

2021 yılı itibari ile Cem Sultan Modafen takımında oynamaktadır. Modafen takımında almış olduğu maaş yıllık 100 bin Türk lirasıdır.

Cem Sultan'ın hayatı

Cem Sultan İstanbul'un Haznedar semtinde dünyaya gelmiştir. Futbola henüz küçük yaşlardan itibaren merak salmıştır. Cem Sultan 11 yaşında iken Galatasaray altyapı seçmelerine katılmıştır. Burada yeteneğinden ötürü seçilen Cem Sultan yaklaşık olarak 2002 yılında dahil olduğu altyapı kariyerini 2009 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra iki sene futboldan uzak kalan Cem Sultan 2011 yılında Kayserispor ile anlaşmıştır. Kayserispor ile anlaştıktan sonra futbola tekrardan dönen Cem Sultan 3 yıl Kayserispor'da futbol oynamıştır

Kayserispor'da pek forma şansı bulamayan Cem Sultan 3 yıl içerisinde 5 maça çıkmış ve bu maçlarda hiç gol kaydedememiştir. Kayserispor ile sözleşmesi sürerken 2012 yılında Manisaspor'a kiralanmıştır. Manisaspor'da kiralık forma giydiği 29 maçta 3 gol atmayı başarmıştır. 2014 yılında ise Mersin idman yurdu ile anlaşmıştır. Mersin idman yurdu ile 1 sezon sözleşme imzalayan Cem Sultan 11 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır.

Cem Sultan 2015 - 2017 yılları arasında Gümüşhanespor ile anlaşmıştır. Gümüşhanespor'da pek çok maça çıkmıştır. Kariyerinin zirve sezonunu bu takımda yaşayan Cem Sultan yaklaşık 50'ye yakın maça çıkarak 5 gol atma başarısı göstermiştir Galatasaray ile henüz 15 yaşında iken profesyonel sözleşme imzalayan nadir futbolcular arasında gösterilmekteydi.

Galatasaray'da Servet Çetin ile yaşadığı problemden ötürü kulüpten ayrılmak zorunda kaldı. Olaylı bir nedenden dolayı Kayserispor'a transfer olan Cem Sultan'ın belki de kariyerinin dönüm noktası bu olay olmuştur. Galatasaray'da geleceği parlak olarak gösterilen oyunculardan biri iken Kayserispor'a transfer olarak kariyerinde yükselme şansını yitirmiştir.

Cem Sultan ayrıca 1. lig takımlarına da transfer olmuştur. Kariyeri boyunca toplam 107 maça çıkan Cem Sultan bu maçlarda toplam 10 gol atma başarısı göstermiştir.

Cem Sultan'ın Milli Takım kariyeri

Cem Sultan milli takım kariyerine oldukça erken başlamıştır u15 takımı yaklaşık olarak 2 kez maça çıkmıştır Daha sonra ise U16 milli takımı ile 19 kez maça çıkmıştır Cem Sultan altyapılar ile birlikte toplam 63 kez milli maça çıkmıştır. Forvet pozisyonunda da milli takımda 13 gol atmıştır.