Cem Küçükdeveci gözünü milli takıma dikti

Genç tenisçi Cem Küçükdeveci, iyi bir sezon hazırlığı geçirerek bu sene hedefinin milli takıma yükselmek olduğunu söyledi.

En iyi genç tenisçilerinin kıyasıya rekabet ettiği 2019 Yeşilyurt Cup Şampiyonası’nda zorlu rakiplerini geride bırakan Cem Küçükdeveci, şampiyonluğun ardından iyi bir sezon hazırlığı geçirip bu sene hedefinin milli takıma kadar yükselmek olduğunu belirtti. 29 yaşındaki sporcu, hedefleri arasında Avrupa’nın da olduğunu vurguladı.

TENİSLE 10 YAŞINDAYKEN TANIŞTI

Tenisle henüz 10 yaşlarındayken tanışan başarılı sporcu, üniversite takımlarında yer aldı. Profesyonel basketbol oyuncusu olarak da çok başarılı olan Küçükdeveci, tenis tutkusunu ön plana çıkardı. Türkiye’nin en popüler tenis turnuvalarında ritmiyle dikkat çeken yetenekli sporcu Etiler Tenis Kulübü Senyör Tenis Turnuvası, Tesk Senyör Tenis Turnuvası, Bakırköy Spor Vakfı Cumhuriyet Kupası gibi prestijli turnuvalarda yer aldı. Yeşilyurt Cup Turnuvası’nda 6/1-6/2’lik skorla muhteşem bir performansın karşılığını aldı. Hem rakiplerine hem de tenis severlere unutulmazlar anlar yaşatmayı başardı.

FEDERER VE NADAL GİBİ İSİMLER EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞI

Kariyerinde birçok turnuvasında kupaya uzanmasına rağmen milli takımlarda böyle bir mutluluk yaşamadığı için bir tarafının eksik olduğunu belirten Cem Küçükdeveci bunun için çok çalışacağını belirtti. İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal, İtalyan Matteo Berrettini ve Avusturyalı Dominic Thiem gibi önemli tenisçilerin kendisine ilham verdiğini ve onlar gibi başarılı bir tenisçi olmak ve ülkesini temsil etmek istediği vurguladı.