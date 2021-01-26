Cem Karaca nereli, kaç yaşında? Cem Karaca hangi takımlarda oynadı?

Cem Karaca eski Türk futbolcudur. Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya'da kariyerine başlayan Cem Karaca forvet mevkinde oynamış bir eski futbolcudur. Cem Karaca ülkemizin büyük kulüplerinde olan Fenerbahçe kulübünde ki kariyeri ile tanınmaktadır. 2008 yılında futbola veda etmiştir. Cem Karaca forvet mevkinde etkili oyunu ile bilinmektedir. Cem Karaca'nın mevkisi orta saha idi. 1.69 metre boyu olan Cem Karaca özellikle driplingleri ile ön plana çıkmaktaydı. Cem Karaca 2000 yılında Türkiye'ye gelerek burada pek çok kulüpte forma giydi. Kariyeri boyunca 254 maça çıkmıştır. Cem Karaca şuan ise yardımcı antrenör olarak görev yapmaktadır. Hem orta saha hem de ön libero mevkisinde oynamaktadır. Cem Karaca çifte vatandaş olup, Türkiye ve Almanya vatandaşlığı bulunmaktadır. Sağ ayak bir futbolcudur. Yozgatspor ile anlaştıktan sonra Türkiye kariyeri başlamıştır. Eski futbolcu Cem Karaca şuan Türkiye'de ikamet etmektedir.

Cem Karaca nereli?

Cem Karaca Almanya Hofheim kentinde dünyaya gelmiştir. Aslen Kocaeli ilinin Darıca ilçesindendir.

Cem Karaca kaç yaşında?

Cem Karaca 1976 doğumludur. 44 yaşındadır.

Cem Karaca hangi takımlarda oynadı?

Cem Karaca ilk olarak altyapıya Frankfurt altyapısı ile başlamıştır. Daha sonra Kaiserlaturn altyapısına dahil olmuştur. Cem Karaca'nın profesyonel futbol kariyeri aşağıdaki gibidir;

- Kaiserlautern (1994 - 1997)

- St Pauli (1997 - 2000)

- Yozgatspor (2000 - 2002)

- Fenerbahçe (2002 - 2003)

- Konyaspor (2003 - 2004)

- Kayserispor (2005)

- Sivasspor (2005 - 2007)

- İstanbulspor (2007 - 2008)

Cem Karaca emekli olmuş eski bir futbolcudur. Bundan dolayı 2021 yılında herhangi bir takımda oynamamaktadır.

Cem Karaca'nın Yaşam Öyküsü

Cem Karaca 1976 yılı doğumludur. Almanya'nın Hofheim kentinde dünyaya gelmiştir. Gurbetçi bir aileden gelen Cem Karaca futbola da Frankfurt altyapısında başlamıştır. Frankfurt altyapısından sonra Kaiserlautern takımından gelen teklifi geri çevirmemiş ve 1997 yılına kadar da bu takımın altyapısında oynamıştır.

Cem Karaca 1994'ten 1997 yılına kadar Kaiserlatuern ile profesyonel hayatına başlamıştır. Kaiserlautern ile 3 yıl kalmasına rağmen herhangi bir maça çıkmamıştır. Daha sonra 1997 yılında ST. Pauli ile kariyerine devam etmiştir. 1997 ve 2000 yılları arasında St. Pauli ile 75 maça çıkan Cem Karaca, 5 gol atmıştır. Orta sahanın en iyi oyuncularından biri haline gelmiştir. 2000 yılına kadar bu kulüpte kaldıktan sonra 2000 yılında Yozgatspor'dan gelen teklifi kabul etmiştir. Cem Karaca Yozgatspor'da 45 maça çıkmış ve 4 gol atmayı başarmıştır.

Daha sonra 2002 yılından 2003 yılına kadar Fenerbahçe forması giymiştir. 13 maça çıkan Cem Karaca Fenerbahçe'de hiç gol atamamıştır. Fenerbahçe kariyeri bittikten sonra Cem Karaca için yeni durak Konyaspor olmuştur. Konyaspor ile 44 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmiştir. 2005 yılında ise Kayserispor ile anlaşmıştır. Süper lig kariyeri boyunca birçok kulüpte forma şansı bulan Cem Karaca Kayserispor'dan sonra Sivasspor ile anlaşmıştır. Sivasspor ile 35 maça çıkmıştır. 2005 ve 2007 yılları arasında Sivasspor'da başarılı maçlara imza atmıştır.

Cem Karaca 2007 yılında ise kariyerinin sonu olarak nitelendirilen İstanbulspor ile anlaşmıştır. İstanbulspor ile 2007 ve 2008 yılları arasında oynamıştır. 26 maça çıkmış ve bir gol atmıştır. Cem Karaca bütün kariyeri boyuna 254 resmi karşılaşmada görev almıştır. 13 gol atmıştır. İstanbulspor'da jübile yapan Cem Karaca daha sonra futbola veda etmiştir. Bir dönem ise yardımcı antrenör olarak Ankaraspor'da görev yapmıştır. 2020 yılında ise Yunanistan 2. liginde ki takım ile teknik direktörlük için anlaşmıştır.