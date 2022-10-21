Beşiktaş 'ta son dönemde alınan sonuçlar, teknik direktör Valerien Ismael'in üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Yönetimin net şekilde desteğini ortaya koyduğu Fransız teknik adam, 2-2 biten Trabzonspor maçının sonrasında taraftarın hedefindeydi.

Son 5 haftada 1 galibiyet

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, sonrasında bir düşüş periyoduna girdi. Siyah-Beyazlılar, son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte iç sahadaki galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Son 5 haftalık süreçte sadece Giresunspor deplasmanında 1-0'lık galibiyet dikkat çekmekte.

İlgili Haberler Beşiktaş kayıp istemiyor





İç sahada üst üste büyük maçlar

Beşiktaş, iç sahada hedef niteliğinde 3 karşılaşmayı üst üste oynadı. Siyah-Beyazlılar, sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u konuk etti. Bu 3 karşılaşmada da kazanma başarısı gösterilemezken Başakşehir'e kaybedilip Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de berabere kalındı.

Değişikliklerin gecikmesine tepki

Trabzonspor maçında Beşiktaş taraftarı, 2-1 geride olunan bölümde teknik direktör Valerien Ismael'i değişiklik yapmaya davet ettiler. İkinci yarının ilk bölümünde skorda geride olunmasına rağmen değişiklik yapılmaması taraftarın tepkisini çekti. Beşiktaş, sadece ilk yarının sonunda sakatlık nedeniyle Rachid Ghezzal - Nathan Redmond değişikliğini yapmıştı. Valerien Ismael, 67. dakikada oyuncu değişikliğine gitti ve bu değişikliğin sonrasında oyuna giren isimlerden Cenk Tosun, 70. dakikada beraberlik golünü kaydetti.





Maç sonunda 'istifa' tezahüratı

Trabzonspor karşılaşmanın son bölümü ve tamamlanmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Valerien Ismael'i istifaya davet etmişti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 'Valerien Ismael istifa' tezahüratları yapmışlardı.

'Tepkileri anlayabiliyorum'

Beşiktaş'ın Fransız hocası, Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında tepkilere ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Taraftar da bizim gibi çok üzgün. İstifa tezahüratlarını ve tepkilerini anlayabiliyorum. Fakat henüz 10. haftada ve ekim ayındayız. Şampiyonluklar ekim ayında değil, mayıs ayında kazanılıyor" ifadelerini kullanmıştı.





'Ismael'den başkası başaramaz!'

Yazarımız Cem Dizdar, son 5 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Beşiktaş'ta atmosferi şu sözlerle değerlendirdi:

"'Öfkeyle harmanlanmış' bir panik havası seziliyor Beşiktaş'ta. Aceleci yaklaşımlarla verilen kararların, atılan adımların faturalarının neler olduğu bilinirken; yine benzeri bir atmosfer hakim görünüyor Beşiktaş kamuoyunda.. Ve elbette faturanın kime kesilmek istendiği de çoğumuzun malûmu; Valerien Ismael... Belli ki gerek son şampiyonluk sezonunun ardından Sergen Yalçın'ın yaşadıkları veya çifte şampiyonluğun ardından gelen sezonda Şenol Güneş'e yaşatılanlar ya da onca yıllık benzeri uygulamalar; çoğu insanın hafızasında yer bulmamış! Bu kaygılı atmosfer Beşiktaş oyunundan daha çok Fenerbahçe algısıyla ilgili diye düşünüyorum... Bilindiği gibi, bizim topraklarda takım tutma motivasyonunun ana damarı; 'bizim yaptıklarımız'dan değil 'diğerinin yaptığı / yapamadığı'ndan beslenir! Mevcut durum da böyle görünüyor.





Birkaç maçta düzelebilir

Taraftarların ligin başında yere göğe koyamadıkları teknik adam, oyun ve oyuncular ile ilgili kararları, tersi yöne dönmüş gibi. Oysa Beşiktaş skoru alamıyor görünse de ligin başına göre daha dayanıklı, daha nefesli oynuyor. Bu da işlerin birkaç maç içinde düzelebileceğinin göstergesi. Ancak anlık yaşayan 'Piyasa', oyun değil skor talep ediyor. Böyle olunca ikisi de mümkün olamıyor. Beşiktaş ligdeki diğer takımlar düşünüldüğünde güçsüz görünmüyor... Demek teknik ekip işini yapıyor. Beşiktaş maçların herhangi bir devresinde rakibinin bariz üstünlük kurmasına izin vermiyor... Demek, maçlar doğru planlanıyor. Peki sorun nerede? Skor üretiminde... Geçen sezon Batshuayi, Teixeira, Pjanic varken de benzeri sorunlar var mıydı? Vardı... Mevcut oyuncular, en azından 'İsmen' öncekilerin gerisinde görünüyorsa ve takım da hâlâ tepedekiler arasındaysa, ortalığı bu denli germenin gereği nedir?

6 puan sinirleri yatıştırır

Ben size söyleyeyim... Konuya samimi yaklaşanları dışarıda tutarak söylersem; teknik direktörlük için kafasında isim ve planları olanlar, Beşiktaş atmosferini manipüle etmeye gayret gösteriyor! Çünkü bunun ardında yeni transferler ya da oyuncu takaslarıyla oluşan piyasa iştahı yatıyor. Bu durumun oyunun gerçekleriyle ilgisi, yaratılan infial kadar güçlü değil. Fenerbahçe'nin ve Jorge Jesus'un yarattığı pozitif iklim, sadece Beşiktaş'ın değil, birçok kulübün sinir uçlarını zorluyor. Bunun yarattığı gerilim de Beşiktaş özelinde Valerien Ismael'e faturalanıyor. Önümüzdeki üç haftanın ilk ikisinde alınacak 6 puan, sinirlerin yatışmasına yol açacaktır.

En zorlu eşik: Derbi

Valerien Ismael açısından en zorlu eşik, Galatasaray derbisi... Orayı da halledebilirlerse sakinlik şalı, Dünya Kupası sonrası periyoduna kadar sorunların üzerini örter. Bu periyottaki olumsuz herhangi bir durumda ise bu kazanın altını ısıtanlar, kendi hesaplarına da uygun biçimde ellerini ovuşturacaklardır.





Yakasını bırakırlarsa...

Ancak unutmamak gerekir ki, herhangi bir teknik adam yarı yoldan aldığı bir takımı limana Ismael'den daha güvenli yanaştıramaz. Sorunlar ya büyür ya da mevcut ivmeyle devam eder. Bunca deneyimin en başta bana ardından da ülke kamuoyunun sakin kalmayı becerenlerine öğrettiği budur. Ghezzal'ın, Weghorts'un ya da herhangi bir futbolcunun özel performansı takım adına sonucu belirlemeye sadece yardım eder. Yakayı bırakırlarsa, Beşiktaş oyun inşa edebilir görünüyor. Yönetimin ilk işi de kabul edilebilir açıklamalarla sükûneti sağlamaktır"



