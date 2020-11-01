Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1'inci Lig'de oynanan ve Bursaspor'un, Beypiliç Boluspor karşısında 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleyi izleyen tiyatro ve sinema oyuncusu Cem Davran, yeşil beyazlı takıma hayran kaldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Davran, Bursaspor teknik heyetini de tebrik etti. Davran paylaşımında, "Kafam dağılsın diye şöyle bir kanallara bakayım dedim, Bursa-Bolu maçına denk geldim. Hayranlıkla Bursa gençlerini izliyorum. 17-18 yaşında çocuklar nasıl coşkulu, yetenekli. Zor bir ligde nasıl da özgüvenli. Emeği olanları, gençlere güvenenleri tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

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