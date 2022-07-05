Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor , Menemenspor'dan Cem Çelik'i kadrosuna kattı ve 20 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ''Menemenspor'dan Cem Çelik kardeşimizi 5 yıllık sözleşme ile Alanyaspor’lu yapıyoruz. Cem de tabii bizim izlediğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla gayet yetenekli. Alanyaspor'da yine Furkan Bayır gibi çıkış yapacağına inandığımız bir futbolcu. İnşallah Alanyasporumuz için hayırlı olur'' ifadelerini kullandı.

Alanyaspor’a kendini ispatlayarak Türk futboluna katkıda bulunmak istediğini dile getiren Cem Çelik, “Buraya gelirken hayallerime hedeflerimi de yanımda getirdim. 20 yaşındayım, yolum çok uzun bu yolda Alanyaspor camiasının bir ferdi olmanın verdiği mutluluğu ve gururu yaşıyorum. Bu uzun yolda inşallah kendimi de ilk önce Alanyaspor camiasına kanıtlayarak Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum. Hocamızın oyun stilini beğendiğim için Alanyaspor’un geçen sezon çoğu maçını izlemiştim. Umarım Alanyaspor'un büyük başarılarında benim de katkım olur. Sizin de vesilenizle bana olan inancınızdan ve güveninizden dolayı size de çok teşekkür ederim. İnşallah iki tarafa da hayırlı olur” dedi.