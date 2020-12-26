Cem Boşgelmez’den 10 bin 981 TL’lik altılı

Fanatik Hipodrom Editörü Cem Boşgelmez Fanatik’in son dakika telefon hattında kazandırmaya devam ediyor.

Önceki cuma günü 32 bin 258 TL’lik Bursa altılısını takipçilerine kazandıran Boşgelmez bugün de Adana 2. altılısında başarı sağladı.

Yeşiloba’da 11-12-5-8-7-14 şeklinde biten 2. altılı ganyan 10 bin 981 TL verirken Cem Boşgelmez’in 1 dakikadan az süren kayıtlı tahmininde tüm kazanan safkanlar vardı.

Cem Boşgelmez’in 0 888 233 51 51 Fanatik Hipodrom hattındaki 1 dakikadan az süren ses kaydındaki altılısı şu şekildeydi:

(11)-3-8-9-4-2

HEPSİ

8-2-3-(5)

7-(8)

4-6-(7)-8-9

(14)



