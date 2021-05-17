En son Formula 3 Asya Şampiyonası’nda en iyi 3. çaylak olan ve kariyerinin ilk tam sezon Formula turnuvasını en başarılı ilk 10 pilottan biri olarak tamamlayan genç yarışçı Cem Bölükbaşı, 16 Mayıs’ta Avusturya, Red Bull Ring pistinde gerçekleşen 4 saatlik Le Mans Avrupa Şampiyonası’nda, Eurointernational takımıyla LMP3 sınıfında en iyi ikinci takım olma gururu yaşadı.

Cem Bölükbaşı, Juventuslu milli futbolcu Merih Demiral’ın da desteğiyle katıldığı yarışta, kendi zamanında koltuğu takımı 10. sıradayken devraldı ve 9 araç birden geçerek süresinin sonunda kategorisini birinci olarak tamamlandı. Eurointernational, yarışı birinci takımın sadece 0,1 saniye gerisinde ikinci bitirerek podyuma çıkıp kupa aldı.

Cem Bölükbaşı: İlk kez yarıştığım bu pistten kupayla ayrıldığım için mutluyum

Cem Bölükbaşı, “Le Mans Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez yarıştım. İki saatlik aralıksız araç kullanma deneyimini ilk kez yaşadım. Böyle bir pistte yarışıp bir de podyuma çıkmak benim için tarifsiz bir sevinç. Burada yarışmama vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Ülkemi motorsporlarında en üst seviyede temsil etme, Espordan gelip Formula 1 pilotu olma hedefime doğru ilerlerken yarışacağım tüm şampiyonalar, edineceğim tüm tecrübeler çok önemli. Bu yolda beni yalnız bırakmayan Merih Demiral’a, Team Demiral ekibine ve ajansım TEM Agency’ye sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Yoğun bir yarış sezonunda olan Cem Bölükbaşı, 28-30 Mayıs tarihlerinde Fransa, Paul Richard pistinde gerçekleşecek GT4 Avrupa Serisi’nde ve bir sonraki hafta sonu yine aynı pistte gerçekleşecek Le Mans Avrupa Şampiyonası'nda ikinci yarışını yarışacak.