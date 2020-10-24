Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, GT4 Avrupa serisinde zirvede
Motorsporlarında GT4 Avrupa serisi 2020 şampiyonasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı ile yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, serinin 5. ayak ikinci yarışında Pro-Am kategorisinde birinci oldu.
Motorsporlarında GT4 Avrupa serisi 2020 şampiyonasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı ile yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, serinin 5. ayak ikinci yarışında Pro-Am kategorisinde birinci oldu.
Türkiye Otomobil Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, 2 ayrı otomobille Belçika SPA Pisti’nde GT4 Avrupa serisi 5. ayak ikinci yarışında Pro-Am kategorisinde piste çıktı.
Turnuvada birinci olarak podyumda yerini alan milli sporcular, İstiklal Marşı’nı dinletti.