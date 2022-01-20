Cem Bölükbaşı sezonu Formula Regional Asya’da açıyor

Türkiye’nin ilk Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, yoğun yarış sezonu öncesi kış antrenmanları için Formula Regional Asya Şampiyonası’nda piste çıkacak. Toplam 15 yarıştan oluşan şampiyona bu hafta sonu Abu Dhabi Yas Marina pistinde başlıyor.

Espordan çıkıp Formula 2 şampiyonasında yarışacak dünyanın ilk yarış pilotu olan milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, 2022 yarış sezonunu Formula Regional Asya’da başlatıyor.

Cem Bölükbaşı’nın geçen yıl ilk kez tam sezon yarıştığı Formula 3 Asya Şampiyonası, bu yıl Formula Regional Asya Şampiyonası adıyla gerçekleştiriliyor. 22-23 Ocak'ta Yas Marina'da başlayan ve 20 Şubat’a kadar sürecek olan seride beş hafta sonunda toplam 15 yarış gerçekleşecek. Bölükbaşı bu yıl Evans GP takımıyla yarışıyor.

Geçen yıl katıldığı aynı seride ilk kez yarışmasına rağmen turnuvayı 9. sırada bitiren ve en iyi 2. çaylak olan Bölükbaşı, bu yıl şampiyonayı üst sıralarda tamamlayıp süper lisans puanını artırmayı hedefliyor. Bölükbaşı, 2021 başında Formula 3 Asya Şampiyonası'nda kazandığı 1 Süper Lisans puanı üzerine Euroformula Open'da 5. olarak aldığı 5 puanla şu anda toplam 6 Süper Lisans puanına sahip.

Genç sporcu, Formula Regional Asya Şampiyonası’na ana destekçisi kripto para borsası Icrypex’in yanı sıra Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Rixos, Gentaş ve ajansı TEM Agency ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) desteğiyle çıkıyor.

“2022’ye yoğun bir yarış sezonu bizi bekliyor”

Cem Bölükbaşı, “2022’ye Türkiye ve dünyanın yakından takip ettiği güzel haberlerle heyecanla başladık. Geçen hafta verdiğimiz Formula 2 müjdesinin ardından artık sezona başlıyoruz. Formula Region Asya Şampiyonasında bu yıl Evans GP takımı ile yarışıyorum. Geçen yıldan bildiğim bir seri. Geçen yıl en başarılı ilk 10 yarış pilotu arasında yer almış ve ilk kez çıktığım seride en iyi 2. çaylak olmuştum. Bu yıl da bolca deneyim kazanıp kendimi geliştireceğim. Bu şampiyonanın hemen ardından herkesin merakla beklediği Formula 2 maceramız da başlayacak, hayallerimin yanında olan herkese güzel haberler vermek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Formula Regional Asya takvimi

22-23 Ocak’ta Abu Dabi Yas Marina’da başlayan seri, devam eden 3 hafta sonu boyunca Dubai Autodrome pistinde gerçekleşecek. Şampiyonun belirlendiği finaller ise 19-20 Şubat'ta Yas Marina'da tamamlanacak.

Formula Regional Asya Şampiyonası’nda ilk hafta yarışları 21 Ocak TSİ 16.00 ve 16.25’te sıralama turlarıyla başlıyor. 22 Ocak Cumartesi seride ilk yarış TSİ 12:00’de yapılacak. 23 Ocak Pazar TSİ 11:50’de ikinci yarış, TSİ 15:35’te de son yarış gerçekleşecek.