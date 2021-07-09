Cem Bölükbaşı, ilk Euroformula Open yarışına çıkıyor

2017 ve 2018 yıllarında Formula E-Spor Dünya Şampiyonası'nda üst üste başarılı dereceler elde ettikten sonra 2019 yılında GT4 Avrupa Serisi şampiyonasına katılarak gerçek pistlerde de yarışmaya başlayan Cem Bölükbaşı, Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Kariyerinin ilk Euroformula Open yarışlarına Macaristan'daki Hungaroring pistinde çıkacak Bölükbaşı, Formula 1'in efsane isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok pilotu yetiştirmiş Van Amersfoort Racing (VAR) takımıyla yarışacak. 10 Temmuz Cumartesi günü sıralama turları ile ilk yarış tamamlanırken 11 Temmuz Pazar günü ikinci ve üçüncü yarışlar yapılacak.

İlk kez Euroformula Open'da yarışacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Bölükbaşı, "E-Spor alanında olduğu gibi gerçek dünyada da şampiyonluklar kazanmak, pistlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Euroformula Open yarışı kariyer yolculuğum için gerçekten çok büyük bir adım olacak. Burada yer almama destek olan Getir ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yıl içinde kariyerinin ilk Formula 3 Asya Şampiyonası'nda en iyi üçüncü çaylak olan, yine ilk kez katıldığı European Le Mans yarışını kendi kategorisinde ikincilikle bitiren Cem Bölükbaşı'nın yarışları Euroformula Open'in resmi kanalından (www.youtube.com/user/EuroFormulaOpen) ve Sports TV'den (sportstv.com.tr/canli/sportstv) canlı olarak takip edilebiliyor.

DHA