Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası’nı 9. sırada tamamladı

Cem Bölükbaşı, ilk kez katıldığı Formula 3 Asya Şampiyonası’nda adını en başarılı 10 yarış pilotu arasına yazdırdı.

BlackArts Racing Team adına yarışan Cem, toplam 15 yarış üzerinden gerçekleştirilen organizasyonu 59 puanla 9. sırada tamamlayıp, Formula 1 hedefi yolunda ilk süper lisans puanına hak kazandı.

23 yaşındaki Cem, 12 pilotun yer aldığı Çaylaklar Kupası’nda ise en başarılı üçüncü pilot oldu.

Formula 3 Asya Şampiyonası’nda kazanan Çinli Guanyu Zhou olurken, Çaylaklar Kupası’nı Japon sürücü Ayumu Iwasa birincilikle tamamladı.

Kendisini destekleyen herkese çok teşekkür eden Cem Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimin ilk Formula 3 Asya yarışına katılmak ve böylesi bir başarıya imza atmaktan çok mutluyum. Bu daha başlangıç diyelim. Hayalimde ülkemin bayrağını dünyanın en büyük yarış pistlerinde gururla dalgalandırmak var. Bu sadece bireysel başarıyla değil destekle de ilgili. Daha fazla destekle ülkemi Formula 1’de ilk kez temsil edecek pilot olma hayalime adım adım yaklaşmak istiyorum."

ANKARA (AA)