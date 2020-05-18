Türkiye'nin özellikle sanal yarışlardaki gururu Cem Bölükbaşı her geçen gün adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Formula Esports'un yıldızlarından biri olan 22 yaşındaki genç sporcu FANATİK'e çok özel açıklamalarda bulundu. Son dönemde profesyonel Formula 1 sürücüsü Charles Leclerc ile sanal ortamdaki kıyasıya rekabeti ile gündeme gelen Cem, o anlarda neler hissetiğini, ayrıca hedeflerinin neler olduğunu, yarış dünyasının içinde esporun yer aldığı konumu ve örnek sporcu olarak kimleri kendine örnek aldığını tüm samimiyetiyle aktardı.

İşte Cem Bölükbaşı ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet...

Espor alanında Charles Leclerc ile mücadelelerin nefes kesti. O anları nasıl yorumlamak istersin? Neler hissettin?

İnanılmazdı cidden. UNICEF’i desteklemek için düzenlenen Not The GP serisinde Leclerc’le çok kapışmalı, rekabetçi ama bir o kadar da eşit ve temiz yarışlar yaptık. İkimiz çok eğlendik, izleyiciye de o heyecanı geçirdik.

Formula 1 oyununa başlarken, birkaç sene içinde gerçek Formula 1 pilotlarına karşı bu oyunu oynayacağımı hayal bile edemezdim. Umarım bu tarz yarışların devamı da gelecektir.

'Espor kariyerim 2017'de başladı'

Espor kariyerin nasıl başladı? Gerçek Formula 1 sürücüsü olmak istiyor musun?

Tabii ki, en başından beri en büyük hedefim Formula 1 sürücüsü olmak. Motorsporlarının en üst basamağı Formula 1 olduğu için böyle söylüyorum ama tabii ki esas hedefim profesyonel yarış pilotu olmak. Gerek Formula 1’de, gerek dayanıklılık serilerinde, gerek de bir fabrika pilotu olarak gerçek yarışlarda kariyerimi ilerletmek için çalışıyorum.

Esporum kariyerim ise 2017 yılında basladı. Iracing platformunda 80.000 kişi arasında ilk 20'ye kalarak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. O dönem Formula 1 Espor şampiyonasını duyurdu ve orada da yaklaşık 100.000 kişi arasından önce yarı finallere, sonra da finallere kaldım. O yıldan beri de çeşitli espor şampiyonalarında farklı farklı yarış oyunlarında yarışıyorum. 2017 yılında dünya 5.si, 2018 yılında ise dünya 2.si olduk takım olarak.

'Formula 1 finansal açıdan ciddi bir yatırım'

Formula 1'de yıllardır çeşitli ülkelerden pilotlar yarışıyor. Ancak Türkiye'den kimse o platforma henüz ulaşamadı. Bunun nedenini tam olarak sence nedir?

Formula 1’e çıkmak gerçekten çok zor. Tüm dünyada o kadar kişi arasından sadece 20 pilot çıkabiliyor düşünün. Ayrıca finansal olarak çok büyük de bir yatırım gerektiriyor. Sadece inanılmaz bir yetenek ve binlerce saat antrenman yapmak da yeterli değil. Dolayısıyla şimdiye kadar bunları hepsi aynı anda sağlanamamış. Umarım en yakında bu da başarılır.

'İdolüm Fernando Alonso'

Kendine idol olarak kimi alıyorsun? Hem hayatında hem de işinde...

Her başarılı sporcunun hayat hikayesinden öğrenecek ve ders alınacak çok şey var. Bu gözle bakarak birden fazla sporcuyu idol olarak görüyorum diyebilirim. Bizzat çalışma şansı yakaladığım Fernando Alonso tabii ki bunların arasında. Ayrıca Roger Federer, Rafael Nadal, Jenson Button, David Coulthard gibi çok büyük isimlerin hikayelerinden ilham alıyorum.

'Esporun yükselişini kendi yayınlarımda da gördüm'

Corona virüs günleri aslında espor alanının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kantıladı. Bu konuyla ilgili düşüncelerin neler?

Kesinlikle katılıyorum. Bu dönem esporun yükselişine şahit olduk. Özellikle yarış takvimindeki bütün programların ertelenmesi, izleyicilerin espor yarışlarına yönelmesini sağladı. Daha önce izlemeyenler şans verdi ve büyük çoğunluğu da hayran kaldı, yeni espor izleyicileri katıldı aramıza. Bunu kendi Twitch yayınlarımda da gözlemliyorum. Anlık canlı 9000 izleyiciye kadar çıkabiliyoruz. Herkesin içindeki yarış hevesini bu aralar sanal yarışlar karşılıyor ve bütün bu gelişmeler sanal yarış sektörünü çok hızlı bir şekilde büyütüyor.

'Esas hedefim Profesyonel Yarış Pilotu olmak'

Başarınla adından sıkça söz ettiriyorsun. Gelecek adına hedeflerin neler?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Dediğim gibi esas hedefim Profesyonel Yarış Pilotu olmak ve burada olabilecek en yüksek seviyeye kadar çıkmak istiyorum. Karşıma çıkan tüm imkanları sonuna kadar zorluyorum. Ekim 2019’da Formula Renault Eurocup’ta kariyerimin ilk Formula yarışına çıktım. O haftasonu hem kuruda, hem ıslak zeminde, hem de kurudan ıslağa geçiş zeminlerinde antrenman yapıp kendimi geliştirme şansı buldum. Aynı zamanda takımın tüm sene içinde en iyi çaylak performansını verdim.

Yine 2019 yazında, Borusan Otomotiv Motorsport ile GT4 Avrupa Şampiyonası’nda yarışma fırsatım oldu. Şampiyonadaki ikinci yarışımızda 2. olmayı başardık, bu şekilde ilk defa podyuma da çıkmış oldum.

Gelecekteki hedefim için tüm fırsatları değerlendirmeye devam ediyorum. Daha öğrenecek çok şeyim var, adım adım ilerliyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim.

Cem Bölükbaşı Hakkında

Motor sporları kariyerine ilk kez 5 yaşında motokros yarışları ile başlayan, 6 yaşında Türkiye Şampiyonu olan Cem Bölükbaşı, yerel ve uluslararası karting yarışlarında da birçok başarıya imza atan bir isim. Formula 3 ve Formula 4 testlerinde de başarılı sonuçlar elde eden genç yarışçı, adından özellikle espor dünyasındaki başarılarıyla söz ettirdi. Özellikle FIA’nın resmi espor yarışması F1 E-Sports’ta 70.000 kişi arasından ilk 20’ye kalarak, ünlü F1 pilotu Fernando Alonso’nun takımına seçilmesinin ardından 2017’de dünya beşincisi, 2018’de ise takımı RedBull Toro Rosso ile dünya ikincisi olma başarılarını gösterdi. Haziran 2019’da katıldığı ilk uluslararası gerçek pist şampiyonasında (GT2 European Series) dikkat çeken bir performans göstererek kendi kategorisinde beşinci tamamladı. Aynı şampiyonada çıktığı ikinci pistte ise bu sefer takımında Pro AM sınıfında yarışı ikinci bitirerek ilk podyum heyecanını yaşadı. Cem, aynı anda hem esporda hem de gerçek motorsporlarında başarı gösteren bir sporcu olarak örnek teşkil ediyor; başarı grafiği ile yerli ve uluslararası otoriteler tarafından yakından takip ediliyor.

Pistlerin de tozunu attırıyor

Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında GT4 European Series şampiyonası için takıma seçtiği Cem Bölükbaşı, Fransa Paul Ricard Pisti’nden sonra ikinci gerçek yarış deneyimini bu hafta sonu İtalya Misano Marco Simoncelli pistinde yaşadı.

Genç sporcu, İbrahim Okyay ile çıktığı İtalya şampiyonasında başarılı performans göstererek BOM takımında Pro AM sınıfında ikincilik ve podyum sevinci yaşadı. İlk olarak Cem Bölükbaşı'nın, ardından İbrahim Okyay'ın piste çıktığı yarışta ikili genel klasmanda dokuzuncu, kendi sınıflarında ise ikinci olarak podyumda yer aldılar ve bu seride podyuma çıkmayı başaran ilk Türk takımı oldular.

F1 E-Sports alanında dünya ikinciliği ve daha pek çok başarısı bulunan Cem Bölükbaşı, zorlu ve uluslararası bir seride start aldığı ikinci gerçek pist yarışında elde ettiği podyum başarısıyla ilgili şöyle konuştu: “Muhteşem bir hafta sonu geçirdik. Pistin sıcaklığı sıradışı seviyelerdeydi, bu yüzden lastiklerin nasıl tepki vereceğine alışmamız gerekiyordu. Simülatörlerden edindiğim deneyim bana bu anlamda oldukça yardımcı oldu ve yarışta da kendimizi geliştirdik.

Sonuç olarak ikinci yarışımda ilk kez podyuma çıktım. Muhteşem hissediyorum ve bu podyum, sıradaki yarışlar için de beni ekstra motive ediyor. Borusan Otomotiv Motorsport'a verdikleri bu fırsat ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca beni destekleyen tecrübeli takım arkadaşım İbrahim Okyaya da özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mehmet Caner Kolağasıgil



