Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yeni transferi Cem Bölükbaşı’nı sanal yarışlardan gerçek pistlere taşıyor. Motor sporları kariyerine 5 yaşında motokros yarışları ile başlayan, 6 yaşında Türkiye Şampiyonluğu kazanan, ulusal ve uluslararası karting yarışları sonrasında Formula 3 ve Formula 4 testlerinde başarılı sonuçlar elde eden genç sporcu Cem Bölükbaşı, GT4 European Series Paul Ricard Fransa ayağında Borusan Otomotiv Motorsport takımı adına yarışacak. Cem Bölükbaşı, Borusan Otomotiv Motorsport’un takip ettiği GT4 European Series’de kariyerinin ilk uluslararası otomobil yarışında 1-2 Haziran’da start alacak.

Pistlerde edindiği deneyime paralel olarak, girdiği e-sporlar dünyasında da sayısız başarıya imza atan Cem Bölükbaşı, BOM’un bayrağımızı defalarca dalgalandırmış, 11 yılda 16 şampiyonluk kazanmış milli sporcuları Levent Kocabıyık, Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay’dan aldığı destekle hazırlıklarına başladı. Kendisine verilen bu fırsattan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Cem Bölükbaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bana bu şans verildiği için heyecanlıyım. BOM yöneticilerine bana güvendikleri ve BMW M4 GT4’lerini benimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Simulasyona başlamamdaki önemli hedeflerden biri olan gerçek pistlere geri dönmem için bu fırsat çok değerli. Sunulan bu büyük avantajı doğru şekilde değerlendirerek elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Borusan Otomotiv Motorsport olarak Türkiye’yi yurtdışında temsil edecek genç sporcular yetiştirmekten ve ülkemize kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda başarılarını yakından takip ettiğimiz Cem Bölükbaşı’na GT4 European Series’de şans vermeye karar verdik. Genç yaşına rağmen sanal yarışlarda dünya çapında gösterdiği performansının yanında, kariyerinin daha erken dönemlerinde yarıştığı gerçek pistlere takımımız renkleri ile dönüyor olması kendisi için olduğu kadar bizim için de heyecan verici.”

Genç yaşta motor sporları dünyasına adım atan Cem Bölükbaşı, kariyerinin önemli bir bölümünde e-spor dünyasında önemli başarılara da imza attı. 80.000’in üzerinde katılımcısı olan I-Racing’de ilk 35’e giren Cem Bölükbaşı, World’s Fastest Gamer Şampiyonası’nda Dünya Finali’ne de katıldı. Bölükbaşı ayrıca, F1 E-Sports’ta 70.000 katılımcı arasından ilk 20’ye kalarak Fernando Alonso takımına seçilip 2017’de Abu Dhabi’de dünya beşinciliği, 2018’de de Red Bull Toro Rosso takımı ile dünya ikinciliği ödüllerini de kazandı. 2018’de Red Bull Toro Rosso takımı ile dünya ikincisi olup bu yıl Red Bull Racing Formula1 takımının e-spor sürücüsü olarak F1 E-Spor Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.

FIA onaylı GT4 European Series’te ülkemizi temsil eden BOM’un sıradaki yarışı Fransa yarışı, organizatörün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın diğer sponsorları Borusan Lojistik, Shell, Securitas ve Glasurit’tir.