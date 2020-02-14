Celtics uzatmalarda kazandı

Jayson Tatum’un 39 sayıyla en skorer isim olduğu Celtics’te, Marcus Smart 31 sayı üretti. Gordon Hayward, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Clippers’ta Louis Williams 35 sayılık performans sergilerken, Montrezl Harrell 24 sayı, 13 ribaunt, Kawhi Leonard 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ligdeki diğer mücadelede ise New Orleans Pelicans, sahasında Oklahoma City Thunder’a 123-118 mağlup oldu.

AA