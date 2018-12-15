Celtics seriyi 8 maça çıkardı

ABD Basketbol Ligi’nde (NBA) sahasında Atlanta Hawks’ı ağırlayan Boston Celtics, rakibini 129-108 yenerek üst üste 8. galibiyetine uzandı.
Celtics’te Kyrie Irving 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretirken, Jayson Tatum 22 sayıyla skora katkıda bulundu.
Kevin Huerter’ın 19 sayıyla takımının en skoreri olduğu konuk ekipte, John Collins 11 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108
Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130
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